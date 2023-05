Planul Urbanistic Zonal de amenajare a Cetatuii, proiect rezultat in urma unui concurs de solutii din 2019, va fi prezentat in sedinta din 30 mai a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (CTATU). In urma interventiilor de reamenajare, Cetatuia ar trebui sa devina un loc predilect pentru evenimente in aer liber, folosit din plin de locuitori si vizitatori, totodata pastrand caracterul peisager al versantului sudic, atmosfera naturala a promontoriul stancos si impadurit. ... citeste toata stirea