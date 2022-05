La propunerea USR, disidentei Doina Cornea i se atribuie titlul de cetatean de onoare post-mortem al Clujului

Consiliul Local ii va atribui disidentei anticomunista Doina Cornea titlul de cetatean de onoare post-mortem al municipiului Cluj Napoca. Proiectul de hotarare ar urma sa fie adoptat in sedinta Consiliului Local de maine, 4 mai, din initiativa reprezentantei USR, Alexandra Oana."Intr-o epoca in care tacerea, frica si compromisul erau regula, Doamna Cornea ne-a rascumparat demnitatea in fata Europei, platind un pret greu pentru curajul de a infrunta regimul ceausist. Chiar daca vine dupa multi ... citeste toata stirea