La un click distanta sa pierzi totul! O noua escrocherie face victime in mediul online

O noua escrocherie in mediul online, prinde "aripi" si tot mai multe persoane cad victime mai multor site-uri false care promit recuperarea rapida sumelor de bani pierdute in urma unor inselaciuni.Paginile se prezinta ca fiind oficiale si au acces la datele personale si financiare ale victimelor. Oamenii legii trag un semnal de alarma si avertizeaza asupra unor noi moduri de inselaciune, care pun in pericol siguranta financiara a cetatenilor.Politia Romana, prin Directia de Investigatii ... citește toată știrea