La un pas de dezastru, inca un incendiu de vegetatie lichidat la Cluj, de data aceasta flacarile au cuprins mai multe grajduri amplasate langa doua rezervoare cu gaz.S-a intamplat in aceasta dimineata in localitatea clujeana Suceagu, flacarile s-au extins de la vegetatia uscata la mai multe imobile, folosite in trecut ca si grajduri pentru animale, iar in prezent aveau functiuni mixte sau erau dezafectate. "Interventia a fost una cu risc ridicat deoarece in apropierea cladirilor cuprinse de ... citeste toata stirea