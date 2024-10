La un pas de tragedie! O fetita neatenta era sa fie calcata de o masina pe o strada din Cluj: ,,Nu a invatat-o sa treaca" - VIDEO

O fetita a fost foarte aproape sa fie lovita de o masina, in timp ce incerca sa traverseze o strada din oras, ieri, 22 octombrie, in jurul orei 17:00.Incidentul rutier se putea termina cu o tragedie oribila, deoarece fetita a trecut drumul fara sa se asigure, iar autoturismul a fost la o distanta foarte mica. Norocul soferului a fost ca acesta se deplasa cu o viteza normala, iar fetita a fugit cat de repede a putut, probabil realizand in ultima secunda pericolul la care s-a expus.Camera de ... citește toată știrea