La un pas de tragedie pe o strada din Cluj! Un biciclist a intrat pur si simplu sub un camion. Soferul a reactionat prompt - VIDEO

Un incident neplacut care putea sa duca la o tragedie a avut loc recent pe o strada din Cluj.Un sofer de camion s-a trezit cu un biciclist in fata, dupa o curba. Biciclistul avea o viteza destul de mare, aflandu-se chiar in mijlocul drumui.Soferul, un adevarat profesionist, a avut o reactie rapida, reusind sa franeze la timp, evitand astfel o coliziune puternica.Biciclistul a franat si el, cazand la sol, chiar in fata ... citește toată știrea