La Zilele Clujului urca pe scena Delia, The Motans si alti artisti. Parada are loc sambata

Festivalul Zilele Clujului are o oferta bogata pentru acest weekend, iar vremea va fi excelenta pentru a petrece cateva ore la concertele din centrul Clujului.Pe scenele de la Zilele Clujului vor urca artisti iubiti de mii de oameni, precum Delia, The Motans sau Nicole Cherry si multi altii. Acestia vor putea fi vazuti vineri, 7 octombrie, pe scena din Piata Unirii. Astfel, de la ora 18:30 va canta Nicole Cherry, de la ora 20:30 vor urma baietii de la The Motans, iar Delia va canta de la ora ... citeste toata stirea