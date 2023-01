Lacul de la Gilau e plin de gunoaie si material lemnos din depozitele ilegale. Viitura le-a adus de pe munte - FOTO

"Cantitatile mari de precipitatii cazute si topirea stratului de zapada din bazinul hidrografic Somesul Rece au generat cresterea debitelor si nivelurilor raului Somesul Rece si ale afluentilor. De asemenea, s-au activat torentii din acest areal.Prin urmare, depozitele ilegale de deseuri si materialul lemnos au fost antrenate in albia Somesului Rece si au ajuns in lacul de acumulare Gilau", anunta Apele Romane Somes-Tisa.Din pacate, gesturile reprobabile ale oamenilor se regasesc in natura. ... citeste toata stirea