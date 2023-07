Civicii clujeni au un mesaj clar pentru administratia Boc, nu avem nevoie de relocarea copacilor existenti si replantarea altora in loc, pentru a avea un oras mai verde. Desi Primaria a anuntat in aceasta dimineata ca arborii de pe strada Kogalniceanu nu vor avea de suferit. Interventiile de pe strazile Universitatii si Avram Iancu raman valabile, copacii de aici urmeaza sa fie relocati in parcul Colina si pe aliniamentele stradale unde se constata ca sunt arbori uscati.In semn de protest, ... citeste toata stirea