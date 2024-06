Lapidariul medieval al Muzeului National de Istorie a Transilvaniei a fost redeschis dupa luni in care a fost pus sub lacat la cateva zile de la deschidere, pe fondul unui scandal politic. Redeschiderea a fost facuta fara niciun fel de anunt, aflam doar azi ca e vizitabil de cateva saptamani.Lapidariul medieval al muzeului a fost deschis in toamna anului trecut si inchis aproape imediat, invocandu-se de catre muzeu "probleme tehnice". Dupa cateva luni sub lacat acesta a fost redeschis de ... citește toată știrea