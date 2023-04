Laptele va fi mult mai ieftin de luni, 1 mai, arata reprezentantii Consiliului Concurentei. Scaderea pretului cu 20 de procente pentru sase luni a fost decisa dupa o intalnire cu comerciantii si unii procesatori. Scaderea pretilui se va aplica douar in cazul laptelui care costa mai mult de 7 lei litrul.In calcul intra laptele proaspat, produs in Romania. Adica 80% din tot ce se gaseste acum in magazine. Reducerea anuntata va fi suportata in mod egal de magazine si procesatori. Cate 10% ... citeste toata stirea