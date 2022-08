Laureat al premiului Nobel pentru Chimie, in vizita la Cluj! Va sustine o prezentare la Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu"

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" va primi vizita laureatului Premiului Nobel pentru Chimie, profesor doctor Aaron Ciechanover, medic, biochimist si profesor emerit al Technion - Israel Institute of Technology. Profesorul Aaron Ciechanover va lua parte la simpozionul intitulat: Keynote speakers in hematology."Prof. dr. Aaron Ciechanover va sustine o prezentare despre cercetarea translationala in oncologie si hematologie si va prezenta proiectul de cercetare exploratorie ... citeste toata stirea