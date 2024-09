Leacul babesc folosit de zeci de ani de locuitorii unui sat din Cluj. Ce este ,,rezasul" si la ce se utilizeaza

Locuitorii unui sat din Cluj, folosesc un ,,medicament" inedit de zeci de ani.Satenii din Ceaba folosesc ,,rezasul" la frectii, fiind folosit si pentru ei dar si pentru animalele lor. Acest ,,lichid magic" este rezultat in procedeul de obtinere a tuicii, spun satenii.Prunele se culeg pentru tuica in momentul in care sunt bine coapte, fiind depozitate in butoaie care fermenteaza din septembrie pana in postul Craciunului, cand se duc la fiert, mentioneaza informatoarea Aurelia Zegrean din ... citește toată știrea