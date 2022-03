LECEsIA DE ISTORIE - Cutremurul din 4 martie 1977

In seara de 4 martie 1977 la ora 21:22, in Romania a avut loc un puternic cutremur de pamant cu efecte devastatoare asupra tarii.Cutremurul ce a avut o magnitudine de 7,3 grade pe scara Richter a facut 1578 de victime, din care 1424 numai in Bucuresti, iar la nivelul intregii tari consemnandu-se peste 11300 de raniti si aproximativ 35 000 de familii ramase fara adapost.Majoritatea victimelor si pagubelor materiale s-au concentrat la Bucuresti unde peste 60 de cladiri s-au prabusit total sau ... citeste toata stirea