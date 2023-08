Sindicatul Europol posteaza imaginea unui pompier ranit in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, afirmand ca autoritatile nu au invatat absolut nimic din tragedia de la Colectiv, numarul paturilor pentru marii arsi fiind, din nou, insuficient in Romania."Suntem alaturi de colegii nostri pompieri care isi risca viata si se lupta cu flacarile in dezastrul ce a avut loc in aceasta seara la Crevedia. El este unul dintre cei 26 de pompieri raniti in exploziile ce au avut loc in timp ce ... citeste toata stirea