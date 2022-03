Lectia de patriotism a ucrainenilor care au surprins o lume intreaga. Ce ar face romanii in cazul unui razboi

Cu un leadership si cu o comunicare adecvate, romanii s-ar implica in apararea tarii lor in mod corespunzator, in cazul unui razboi, sustine psihologul Daniel David. Isteria de masa manifestata prin scoaterea banilor din banci sau cozile la pasapoarte sunt determinate de o lipsa de incredere in elitele politice si in institutiile statului, sustine sociologul Ioan Hosu. Determinarea cu care ucrainenii isi apara tara si exemplul de leadership pe care il da presedintele Ucrainei, Volodimir ... citeste toata stirea