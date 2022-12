Lectie de Craciun, din Apuseni, judetul Cluj: "Nu e Rusine sa nu ai!!!!! Demnitatea nu o gasesti pe raft in magazin! Nu e de vanzare!" - VIDEO

Un grup inimosi de clujeni au petrecut Ajunul Craciunului, sus la munte, in Apuseni, unde le-au dat binete motilor si le-au dus cadouri si alimente."Undeva sus de tot in munte s-a auzit colind asa cum nu s-a mai auzit de mult. Am colindat cu brate pline.Am intrebat la un moment dat intr-o casa veche din lemn unde nu a ajuns nici curentul electric si nici gazul, apa curenta ori canalizarea "Ce v-ati facut de mancare de Sarbatori?" si am primit drept raspuns un chip rusinat cu ochii in pamant. ... citeste toata stirea