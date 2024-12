Lectie de omenie de 1 Decembrie predata de o femeie pe drumurile clujene: "Am uitat sa fim oameni"

O femeie a transmis un mesaj emotionant pe o retea de socializare, in care a vorbit despre un incident petrecut chiar pe 1 Decembrie.Doamna a povesitt ca s-a aflat intr-o situatie dificila pe drumul catre Apahida-Reghin, precizand ca si-a lasat masina pe avarii, dar niciun sofer nu s-a sinchisit sa opreasca sa vada de ce avea nevoie."Buna dimineata tuturor. As vrea sa le multumesc tuturor care au trecut ieri pe langa mine in sensul cum mergi catre Apahida-Reghin si claxonau ca nu puteau ... citește toată știrea