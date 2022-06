Lege noua in Japonia prin care insultele adresate online se pedepsesc cu inchisoarea

Parlamentul japonez a adoptat, in 13 iunie, o lege care prevede ca "insultele adresate online" sa fie pedepsite cu pana la un an de inchisoare, pe fondul ingrijorarii tot mai mari a publicului cu privire la hartuirea cibernetica, declansata de sinuciderea fostei luptatoare profesioniste si vedeta de televiziune, Hana Kimura, care s-a confruntat cu abuzuri pe retelele sociale, relateaza CNN, canal citat de news.ro.Conform amendamentului introdus in codul penal al Japoniei, care va intra in ... citeste toata stirea