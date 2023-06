O noua lege prevede pedepse mai dure pentru soferii care urca la volan bauti, sub influenta drogurilor sau fara permis si produc accidente mortale. "Legea Anastasia", denumita astfel dupa cazul fetitei de 4 ani, care in 2022, chiar de Ziua Copilului, a fost spulberata de un sofer fara permis, a trecut de Senat si urmeaza sa fie votata in Camera Deputatilor.Proiectul a fost dezbatut in plenul Camerei Deputatilor si va fi votat maine, 28 iunie. Parlamentarii spuneau ca e nevoie de masuri mai ... citeste toata stirea