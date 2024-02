Legea deepfake va intra la vot in Camera Deputatilor/Amenzi drastice pentru imaginile si clipurile realizate cu ajutorul Inteligentei Artificiale si nemarcate

Pentru a preveni inselatoriile in mediul online in Romania, mai ales in noul context al utilizarii solutiilor de inteligenta artificiala, Senatul a adoptat o lege, Deepfake, care in prezent se afla la Camera Deputatilor. Relizatorii de clipuri facute cu ajutorul inteligentei artificiale vor fi obligati sa afiseze acest lucru, vizibil, pe cel 15% din durata acestora. Incalcarea acestei prevederi poate duce pana la 2 ani de inchisoare. De asemenea, cei care distribuie astfel de imagini sau ... citește toată știrea