Legea e doar pentru unii! Sofer, prins in timp ce circula pe strazile din Cluj cu o masina plina de lemne, dar fara placute de inmatriculare - FOTO

Un clujean s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politistii clujeni in timp ce circula cu o masina neinmatriculata pe strazile din Cluj.Concret, barbatul de 44 de ani a fost prins in comuna Poieni, la volanul unei autoutilitare incarcata cu lemne, fara a avea montate placute. Babatul a ramas si,,Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin, au depistat un barbat de 44 de ani, din localitatea Floresti, in timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei Poieni, fara a avea montate ... citește toată știrea