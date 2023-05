Apelurile din call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute, proiectul USR a fost adoptat in Senat.Prestatorii de servicii au obligatia de a prelua apelurile telefonice ale beneficiarilor, prin intermediul unui operator uman, in cel mult 5 minute de la initierea acestora de catre beneficiar, iar nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei, prevede un proiect initiat de parlamentari USR, de modificare si completare a OUG nr. ... citeste toata stirea