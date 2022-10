Lemne in valoare de aproximativ 68.000 de lei, confiscate de Inspectorii Garzii Forestiere Cluj

Inspectorii Garzii Forestiere Cluj si Politistii clujeni au confiscat material lemnos in valoare de aproximativ 68.000 de lei din localitatea Belis, in urma unor controale efectuate in padurile din zona.Un clujean s-a ales cu o amenda de 15.000 de lei dupa ce politistii au dat peste 250 mc de lemn pe terenul sau din Belis, material lemnos pentru care acesta nu a putut prezenta documente care sa-i ateste provenienta legala."In perioada 03-06 septembrie a.c., politistii din cadrul ... citeste toata stirea