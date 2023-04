Lemne transportate ilegal, de mii de lei, confiscate ieri la Cluj.S-a intamplat ieri aproape de miezul noptii, in jurul orei 23.25, cand politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au interceptat in trafic, pe DN1 E60, pe raza localitatii Huedin, un autocamion incarcat cu lemne, condus de un clujean de 37 de ani. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca acesta nu detinea documente specifice de transport. Lemnul a fost inventariat de ... citeste toata stirea