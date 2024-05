Lenny Kravitz, care va implini in curand 60 de ani, lanseaza cel de-al 12-lea album/ Artistul concerteaza la Untold, in Cluj-Napoca

La 35 de ani de la primul sau disc, Lenny Kravitz, care va implini in curand 60 de ani, lanseaza cel de-al 12-lea album si tocmai si-a primit steaua pe Hollywood Boulevard. Artistul va concerta anul acesta la UNTOLD, transmite News.ro."Let love rule", un opus rock, a aparut in 1989, interpretat si inregistrat cu materiale din anii 1960 si 1970. Era vremea rap-ului in Statele Unite, cu Big Daddy Kane, Gang Starr, 2 Live Crew, De La Soul si DJ Jazzy Jeff si The Fresh Prince, acest din urma ... citește toată știrea