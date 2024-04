Lenny Kravitz vine la Cluj pe scena Untold 2024 cu un show unic

Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria "Best Male Rock Vocal Performance" va ajunge in aceasta vara pe scena principala a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, UNTOLD. Recent, Kravitz a primit o stea pe celebrul bulevard "Hollywood Walk of Fame", iar discursul fiicei sale Zoe Kravitz a facut inconjurul planetei.Fanii festivalului, dar si ai artistului de origine americana vor asculta live hituri precum "Let Love Rule", "It Ain't Over ... citește toată știrea