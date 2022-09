Let's Do It,Turda! - Sambata 17 septembrie

Comunicat de presa: Va invitam sa fiti parte din cea mai mare actiune de curatenie din intreaga lume. Primaria Municipiului Turda in parteneriat cu asociatia "Let's Do It, Romania!" Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza campania de ecologizare Let's Do It,Turda!Voluntari din institutii de invatamant, agenti economici, voluntari de la Administratia Bazinala de Apa Mures si ONG-uri locale, vor ecologiza malul drept si stang al raului Aries in data de 17 septembrie 2022 cu ... citeste toata stirea