Liberalii clujeni isi depun luni candidaturile la Biroul Electoral: Boc pentru Primarie, Tise pentru Consiliul Judetean / Cine vor fi consilierii locali si judeteni din partea PNL

Liberalii clujeni si-au definitivat si aprobat listele de candidati pentru Consiliul Local si Consiliul Judetean, iar luni isi inscriu oficial candidaturile la Birourile Electorale, pentru alegerile locale care au loc in 9 iunie. Emil Boc candideaza pentru un nou mandat la Primaria Cluj Napoca, din partea PNL, desi voci din partid si din primarie spun ca acesta nu e dispus sa ramana prea mult in functia de primar, pregatit fiind pentru o pozitie de conducere in noul legislativ european.Alin