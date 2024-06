Liberalul Bogdan Pivariu a recastigat Primaria Floresti cu peste 55% din voturile exprimate

Dupa numararea voturilor din 20 de sectii, primarul in functie al Florestiului, liberalul Bogdan Pivariu a castigat un nou mandat cu un procent de circa 55%.Pe locul al doilea se pozitioneaza candidatul USR, Flaviu Udrea.In total, au fost 26 de sectii de votare in Floresti.Stire in curs de actualizareNici un comentariuScrie un comentariuClick pentru a anula comentariulCosmina FernoagaEste ... citește toată știrea