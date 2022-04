Liberalul Silviu Cristinel Cretu arestat pentru 30 de zile, dupa ce DNA Cluj l-a prins luand mita

Silviu Cristinel Cretu (PNL), vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, a fost prins in flagrant de procurorii DNA Cluj in timp ce lua mita.Acesta a fost prezentat in fata judecatorilor de la Tribunalul Cluj cu propunere de arestare, care a fost incuviintata.Instanta "admite propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj, prin urmare in temeiul art. 202 alin. 1, 3 si 4 lit. e, art. 223 alin. 2 din ... citeste toata stirea