Liceul ''Avram Iancu'' Cluj-Napoca in TOP 3 cele mai bune licee din Romania, dupa media de BAC. In top 10 mai sunt doua licee din Cluj

Clujul are trei licee in topul national al celor mai bune unitati de invatamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2022.Locurile ocupate de liceele clujene inTop 10 Romania, dupa media la BAC 2022-Pelocul 3 in tara esteLiceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca, cu media 9,38-Pe locul 7 este Colegiul National "Emil Racovita" cu media 9.35-Pe locul 9 Colegiul National "Nicolae Balcescu" Cluj-Napoca cu media 9.30Urmatorul liceul clujean la nivel national, este-Pe ... citeste toata stirea