Liceul "Avram Iancu" din Cluj-Napoca, locul 1 in Romania in topul liceelor in care toti elevii au promovat BAC-ul/ Are cea mai mare medie din tara

Liceul Teoretic "Avram Iancu" din Cluj-Napoca este pe primul loc in Romania, cu cea mai mare medie, dintre toate liceele care au avut promovabilitate 100%. Media liceului clujean este de 9.378, rotunjita la doua zecimale la 9,38.Cel de-al doilea liceu clujean, care prinde top 10 este Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu", care se situeaza pe locul 9 cu media 9.24.Colegiul National "Emil Racovita", nu are apare in acest top, deoarece nu a avut promovabilitate 100% in acest an, avand un elev ... citește toată știrea