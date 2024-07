Liceul Teoretic "Avram Iancu" din Cluj isi consolideaza locul 1 la Bac 2024, dupa contestatii. Mai mult de jumatate din elevi au luat peste 9.50

Liceul Teoretic "Avram Iancu" din Cluj-Napoca ocupa primul loc si dupa contestatii, in topul liceelor din judetul Cluj, in functie de media obtinuta de elevi la examenul national de Bacalaureat 2024.Inainte de contestatii, media liceului Avram Iancu a fost 9.378, cu foarte putin mai mare decat cea a Colegiului National "Emil Racovita", care a avut o medie de 9.377. Dupa contestatii, media liceului "Avram Iancu" a crescut pana la 9.436 (rotunjit la 9.44), in timp ce media Colegiului National ... citește toată știrea