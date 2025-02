LicitatEia pentru reabilitarea Catedralei Mitropolitane a fost lansataE . Va fi inclusaE iE,n circuitul turistic

Catedrala Mitropolitana din Cluj-Napoca va fi supusa unui amplu proces de restaurare si reabilitare, avand ca scop introducerea sa in circuitul turistic.Proiectul, intitulat "Reabilitare, restaurare si introducere in circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj", a fost scos la licitatie si are o valoare estimata de 47.587.606,91 lei (fara TVA).Interventiile planificate includ reabilitarea structurii de rezistenta, restaurarea spatiilor interioare precum pronaosul, naosul si ... citește toată știrea