O licitatie pentru servicii de curatenie in mai multe sedii administrative ale Primariei Cluj (29 de cladiri) a fost lansata recent de municipalitate. Intentia este de a se incheia un acord cadru pe o perioada de doi ani de zile. Contractul este estimat la 3 milioane lei si implica mai multe pachete de servicii (curatenie zilnica/saptamanala, curatenie dupa lucrari de constructie, curatat geamuri, curatenie generala etc). Ofertele pot fi depuse pana in 12 octombrie, data limita stabilita.