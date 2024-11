Licitatie de peste 1 milion de euro pentru 50 de statii noi pentru incarcarea vehiculelor electrice in Cluj-Napoca

Primaria Cluj-Napoca a scos la licitatie un nou contract pentru furnizarea si montarea in oras a unor noi statii de incarcare pentru vechicule electrice. Este vorba despre un contract estimat la peste 5,7 milioane lei, fara TVA (peste 1 milion de euro - n.red.) prin care ar urma sa se instaleze astfel de statii in 18 locuri din Cluj-Napoca.Achizitia se face in cadrul unui proiect cu fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta si va aduce in municipiu 50 de noi statii de incarcare ... citește toată știrea