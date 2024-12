Licitatie de peste 15,2 milioane de euro pentru construirea primei scoli publice in cartierul Buna Ziua din Cluj, cartier edificat haotic dupa anii 2000

Primaria Cluj-Napoca a lansat la inceputul acestei luni licitatia pentru proiectarea si executia noii scoli (cu ciclu primar si gimazial) anuntate in cartierul Buna Ziua care urmeaza sa se costuiasca pe strada Augustin Buzura. Contractul este estimat la peste 74,6 milioane lei (peste 15,2 milioane euro) iar ofertele se depun in 29 ianuarie 2025. Scoala ar urma sa fie proiectata in 4 luni si executata intr-un an si jumatate.Licitatia pentru proiectarea si executia noii scoli au fost publicata ... citește toată știrea