Licitatie de peste 23,4 milioane lei pentru crearea noul centru al cartierului Iris din Cluj-Napoca

Cartierul Iris din Cluj-Napoca se va transforma complet intre Piata Liebknecht si Parcul Iris plus o serie de strazi adiacente. Primaria a scos la licitatie lucrarile de proiectare si executie, extimate la 19 luni si peste 23,4 milioane lei. Licitatia urmeaza sa se deruleze in luna aprilie. Respectivul proiect face parte din portofoliul de initiative pe care Primaria le-a pornit in toate cartierele din oras pentru a inmulti zonele pietonale dar si pentru a creste calitatea lor si pe care ... citeste toata stirea