Licitatie de peste 5 milioane lei pentru modernizarea unui parculet de langa viitorul centru de cartier planuit de Primaria Cluj in cartierul Grigorescu

Primaria Cluj-Napoca a scos la licitatie lucrarile de proiectare si executie pentru reabilitarea si modernizarea parcului din cartierul Grigorescu, de la intersectia intre arterele George Enescu, Alaxandru Vlahuta, Sigismund Toduta, Piata 14 Iulie si Giuseppe Garibaldi. Zona verde are peste 5200 de mp si urmeaza sa fie reorganizata, mai ales ca in prelungirea ei administratia are un proiect de centru de cartier prin amenajarea unei piatete si reoganizarea circulatiei pe arterele din