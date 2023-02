"LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE. Farasumay SRL SI Romfertil SRL, prin lichidator CII POTIRNICHE MIHAELA organizeaza licitatii in vederea vanzarii urmatoarelor bunurilor:1 Farasumay SRL - Teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 1300mp la pretul de 6.750 eur + TVA situat in loc. Turda, str. Nicolae Teclu, judetul Cluj, La preturile mai sus mentionate se adauga TVARomfertil- Imobil situat in loc. TG Jiu , format din teren in suprafata de 604 mp. si constructie D+R+1E si teren in ... citeste toata stirea