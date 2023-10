Cristian Ghinea, vicepresedinte USR, fost ministrul al Fondurilor Europene, cel care a facut PNRR cu echipa lui, a spus ca proiectul metroului de la Cluj are mari probleme.Intrebat care este pericolul pentru metroul din Cluj Napoca, Cristian Ghinea a raspuns: "riscul e de calendar. Am negociat impreuna la Bruxelles pentru metrou, in contextul in care Comisia Europeana era sceptica cu privire la capacitatea administrativa de a realiza un proiect de o asemenea anvergura in doar 5 ani.I-am spus ... citeste toata stirea