Liderii UDMR, reuniti vineri in sedinta a conducerii partidului, au discutat propunerea facuta de liderii PSD si PNL si inclina sa refuze o formula guvernamentala in care pierd Minsiterul Dezvoltarii, dorit de liberali, au declarat pentru G4Media surse politice.Dupa discutia de miercuri dintre Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, sefii PSD si PNL i-au transmis lui Kelemen Hunor ca propunerea lor este ca UDMR sa primeasca Ministerul Investitiilor Europene (MIPE) plus unul dintre ... citeste toata stirea