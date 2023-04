Accidentat in partida cu Sepsi, Ciprian Deac va lipsi tot restul campionatului. Fotbalistul se opereaza la umar, accidentarea fiind destul de grava, potrivit conducerii CFR-ului."Ciprian Deac este in operatie in acest moment. L-am pierdut pana la finalul sezonului. Are o accidentare la nivelul umarului. Sunt anumite leziuni, rupturi, umarul dislocat. Este o operatie mai complexa. Deac este pe maini bune. Din pacate nu va ... citeste toata stirea