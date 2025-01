Liderul galeriei ,,U" Cluj, atacat cu o arma alba, pe o strada din Cluj! Milionarul Adrian Martian, implicat in scandal - VIDEO Camere de Supraveghere

Liderul galeriei Universitatii Cluj a fost atacat cu un cutit in plina strada, in Cluj.In scandal ar fi fost implicati pe langa liderul galeriei Universitatii Cluj Mircea Cenan si Romeo Silasi, dar si milionarul clujean Adrian Martian.Totul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in zona.Mircea Cenan s-ar fi ales cu rani la nivelul fetei, insa nu ar fi solicitat asistenta medicala si nici nu ar fi fost transportat la spital, transmite gazetadecluj.ro.Cauza scandalului nu a fost ... citește toată știrea