"Masura de plafonare a platilor cash, cu care nu am fost de acord de la inceput... Eu am discutat cu ministrul de Finante ca aceasta masura sa fie rezivuita. Revizuirea ei trebuie facuta cat mai rapid, pentru ca nu avem o retea de bancomate distribuite asa cum ar fi necesar", a afirmat liderul PNL.Acesta a precizat ca nu a fost de acord cu masura, dar ca totusi aceasta a fost decisa la nivelul coalitiei PNL-PSD."Nu a fost luata unilateral, a fost o decizie pe care am discutat-o si cu totii ... citeste toata stirea