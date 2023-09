Claudia Domocos are 17 ani si de fel e din Baia Mare. Practica taekwondo de la trei ani, iar o accidentare nefericita, produsa la joaca, in timpul unei aniversari, i-a produs o ruptura de ligament incrucisat care era cat pe ce sa-i incheie cariera. Dupa un an in care parintii Claudiei au cautat chirurgi care sa ii opereze fiica, tatal ei a ajuns la Spitalul Regina Maria Cluj, unde o echipa multidisciplinara formata din dr. Daniel Albu, medic primar in ortopedie si traumatologie, si dr. Stelian ... citeste toata stirea