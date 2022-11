"Light Up your Winter Holiday" cu Craciunul Cosmic de la Iulius Mall Cluj

Atmosfera feerica de Craciun se instaleaza in fiecare coltisor al Iulius Mall Cluj de vineri, 25 noiembrie. Mii si mii de luminite, colinde de tot felul, ce vor rasuna la fiecare pas, o naveta spatiala personalizata pentru Mos Craciun si decoratiuni pilotate de ursuleti cosmonauti care "graviteaza" in jurul bradului deschid sezonul celei mai frumoase perioade din an. Magia va cuprinde si Iulius Parc, care se va transforma, in zona Iconic Garden, intr-un spectacol de lumini, decoratiuni, ... citeste toata stirea