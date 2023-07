- Ronnie Foster (jos) - Ronnie Foster a revenit anul trecut la Blue Note Records cu primul sau album nou in 36 de ani, intitulat "Reboot", iar asta este si pentru noi un motiv de celebrare. Marele organist a revenit la casa de discuri unde a lansat albumul sau de debut, "Two Headed Freap", in 1972. Opera talentatul claviaturist nascut in Buffalo, New York, a avut un impact major in muzica jazz, dar si in conturarea genului hip-hop. Ronnie va aduce la Jazz in the Park mult suflet si groove, pe ... citeste toata stirea