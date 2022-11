Linia 8 (Piata Mihai Viteazul - Aeroport) va fi deservita de un troleibuz

Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta publicul calator asupra faptului ca incepand cu data de 05.12.2022, linia 8 (Piata Mihai Viteazul - Aeroport) va fi deservita de troleibuze."Mentionam faptul ca municipiul Cluj-Napoca este singurul oras din Romania in care transportul public cu tractiune electrica nu s-a diminuat dupa anul 1990, desi in alte orase aceste retelele de transport electric cu troleibuze sau tramvaie au fost desfiintat partial sau in ... citeste toata stirea